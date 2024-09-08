Новий глава МЗС закликав не обмежувати Україну в ударах по території Росії

"Країна, що захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Міністр закликав партнерів не обмежувати Україну у захисті.

"Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", - заявив глава МЗС.

Додамо, що Андрій Сибіга цього тижня очолив Міністерство закордонних справ України. До цього він був першим заступником глави МЗС і на посаді міністра замінив Дмитра Кулебу.