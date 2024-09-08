Новый глава МИД призвал не ограничивать Украину в ударах по территории России

"Страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что международное право разрешает Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Министр призвал партнеров не ограничивать Украину в защите.

"Разрешите Украине бить в ответ и защитить жизнь", - заявил глава МИД.

Добавим, что Андрей Сибига на этой неделе возглавил Министерство иностранных дел Украины. До этого он был первым заместителем главы МИД и на должности министра заменил Дмитрия Кулебу.