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Новий глава МЗС Франції прибув до Києва

Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва у суботу, 19 жовтня. Це його перший візит до України на цій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leparisien.

Міністр закордонних справ Франції приїхав в Україну з дводенним візитом. За даними ЗМІ, він вже зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою. 

Мета візиту Барро - підтвердити підтримку України з боку Франції, обговорити план перемоги України, ситуацію на фронті, а також умови життя українців.

 

Напередодні візиту в ефірі французького радіо міністр заявив, що їде в Україну, щоб "нести голос Франції, щоб нагадати, що Франція не відвернеться від жодної кризи".

"Сказати, що на карту в Україні поставлено безпеку нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною безпекою", - сказав Барро перед поїздкою.

Варто додати, що це перший візит Жана-Ноеля Барро в Київ на посаді міністра закордонних справ Франції. Він очолив відомство у вересні, коли прем'єр Мішень Барньє сформував новий французький уряд.

 

Допомога Україні від Франції

Франція - одна з найактивніших партнерів України. Вона надала українській армії військову допомогу, зокрема артилерію, бронетехніку, ракети та іншу зброю. Також на території Франції проходять навчання українських воїнів.

Раніше у Парижі заявили, що можуть передати Україні винищувачі Mirage 2000.

Президент Франції Еммануель Макрон виступає ініціатором відправлення інструкторів в Україну. Проте союзники поки не підтримують цю ідею.

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КиївФранціяМЗС УкраїниВізит в Україну