Новый глава МИД Франции прибыл в Киев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев в субботу, 19 октября. Это его первый визит в Украину на этом посту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Leparisien.
Министр иностранных дел Франции приехал в Украину с двухдневным визитом. По данным СМИ, он уже встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Цель визита Барро - подтвердить поддержку Украины со стороны Франции, обсудить план победы Украины, ситуацию на фронте, а также условия жизни украинцев.
Накануне визита в эфире французского радио министр заявил, что едет в Украину, чтобы "нести голос Франции, чтобы напомнить, что Франция не отвернется ни от одного кризиса".
"Сказать, что на карту в Украине поставлена безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую безопасность", - сказал Барро перед поездкой.
Стоит добавить, что это первый визит Жана-Ноэля Барро в Киев на должности министра иностранных дел Франции. Он возглавил ведомство в сентябре, когда премьер Мишень Барнье сформировал новое французское правительство.
Франция - один из самых активных партнеров Украины. Она предоставила украинской армии военную помощь, в частности, артиллерию, бронетехнику, ракеты и другое оружие. Также на территории Франции проходят учения украинских воинов.
Ранее в Париже заявили, что могут передать Украину истребители Mirage 2000.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает инициатором отправки инструкторов в Украину. Однако союзники пока не поддерживают эту идею.
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