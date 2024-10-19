Новый глава МИД Франции прибыл в Киев

Министр иностранных дел Франции приехал в Украину с двухдневным визитом. По данным СМИ, он уже встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Цель визита Барро - подтвердить поддержку Украины со стороны Франции, обсудить план победы Украины, ситуацию на фронте, а также условия жизни украинцев.

Накануне визита в эфире французского радио министр заявил, что едет в Украину, чтобы "нести голос Франции, чтобы напомнить, что Франция не отвернется ни от одного кризиса".

"Сказать, что на карту в Украине поставлена безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую безопасность", - сказал Барро перед поездкой.

Стоит добавить, что это первый визит Жана-Ноэля Барро в Киев на должности министра иностранных дел Франции. Он возглавил ведомство в сентябре, когда премьер Мишень Барнье сформировал новое французское правительство.