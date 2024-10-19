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Новый глава МИД Франции прибыл в Киев

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев в субботу, 19 октября. Это его первый визит в Украину на этом посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Leparisien.

Министр иностранных дел Франции приехал в Украину с двухдневным визитом. По данным СМИ, он уже встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Цель визита Барро - подтвердить поддержку Украины со стороны Франции, обсудить план победы Украины, ситуацию на фронте, а также условия жизни украинцев.

 

Накануне визита в эфире французского радио министр заявил, что едет в Украину, чтобы "нести голос Франции, чтобы напомнить, что Франция не отвернется ни от одного кризиса".

"Сказать, что на карту в Украине поставлена безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую безопасность", - сказал Барро перед поездкой.

Стоит добавить, что это первый визит Жана-Ноэля Барро в Киев на должности министра иностранных дел Франции. Он возглавил ведомство в сентябре, когда премьер Мишень Барнье сформировал новое французское правительство.

 

 

Помощь Украине от Франции

Франция - один из самых активных партнеров Украины. Она предоставила украинской армии военную помощь, в частности, артиллерию, бронетехнику, ракеты и другое оружие. Также на территории Франции проходят учения украинских воинов.

Ранее в Париже заявили, что могут передать Украину истребители Mirage 2000.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает инициатором отправки инструкторов в Украину. Однако союзники пока не поддерживают эту идею.

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КиевФранцияМИД УкраиныВизит в Украину