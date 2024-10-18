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Глава МЗС Франції відвідає Україну цими вихідними

П'ятниця 18 жовтня 2024 12:40
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Глава МЗС Франції відвідає Україну цими вихідними Фото: глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Києву. Під час візиту він зустрінеться з українськими політиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що те, що відбувається в Україні, - це гуманітарна катастрофа, особливо відзначивши трагічну долю дітей, викрадених і депортованих російськими військовими.

Барро додав, що, як і його попередники, він твердо переконаний: капітуляція України перед Росією неприпустима, тому що це "освятить право найсильнішого", що неприйнятно для Франції.

За інформацією дипломатичного джерела France Press, Барро вилетить у п'ятницю і проведе вихідні в Україні, де зустрінеться зі своїм українським колегою.

Допомога Україні від Франції

Франція продовжує надавати активну військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, Париж надає українським збройним силам далекобійні ракети SCALP.

Наразі обговорюється питання про використання цих ракет для ударів по цілях на території Росії. Однак французька влада поки що не дала дозволу на застосування SCALP для таких операцій.

Раніше Міністр оборони Франції заявив, що Україна може отримати від Франції винищувачі Mirage 2000-5F на початку 2025 року.

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