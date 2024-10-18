Глава МЗС Франції відвідає Україну цими вихідними

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Києву. Під час візиту він зустрінеться з українськими політиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що те, що відбувається в Україні, - це гуманітарна катастрофа, особливо відзначивши трагічну долю дітей, викрадених і депортованих російськими військовими.

Барро додав, що, як і його попередники, він твердо переконаний: капітуляція України перед Росією неприпустима, тому що це "освятить право найсильнішого", що неприйнятно для Франції.

За інформацією дипломатичного джерела France Press, Барро вилетить у п'ятницю і проведе вихідні в Україні, де зустрінеться зі своїм українським колегою.