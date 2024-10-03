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Новий генсек НАТО приїхав до Києва та зустрівся із Зеленським

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 3 жовтня, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав з робочим візитом до України. Він вже встиг зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зараз Рютте проводить спільну прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським. 

 

Фото: генсек НАТО Марк Рютте  та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рютте - генсек НАТО

Країни-члени НАТО розглядали кілька кандидатур на посаду генерального секретаря, серед яких був і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, однак його кандидатуру не підтримали США.

Зрештою, після тривалих перемовин і подолання незгоди з боку Угорщини, Туреччини та Словаччини, на цю посаду було обрано колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. 1 жовтня Єнс Столтенберг офіційно передав йому повноваження генерального секретаря НАТО.

Марк Рютте підкреслив, що Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права, навіть якщо це включає дії за межами її кордонів.

При цьому Рютте заявив про необхідність підтримки України та наближення її до членства в НАТО. Він підкреслив, що без незалежної та сильної України в Європі не буде надійної безпеки.

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Володимир ЗеленськийНАТОМарк РюттеВізит в Україну