Новий генсек НАТО приїхав до Києва та зустрівся із Зеленським

Рютте - генсек НАТО

Країни-члени НАТО розглядали кілька кандидатур на посаду генерального секретаря, серед яких був і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, однак його кандидатуру не підтримали США.

Зрештою, після тривалих перемовин і подолання незгоди з боку Угорщини, Туреччини та Словаччини, на цю посаду було обрано колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. 1 жовтня Єнс Столтенберг офіційно передав йому повноваження генерального секретаря НАТО.

Марк Рютте підкреслив, що Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права, навіть якщо це включає дії за межами її кордонів.

При цьому Рютте заявив про необхідність підтримки України та наближення її до членства в НАТО. Він підкреслив, що без незалежної та сильної України в Європі не буде надійної безпеки.

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