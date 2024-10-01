Рютте висловився про удари по території РФ: Україна має право захищати себе

Україна веде війну самооборони, і відповідно до міжнародного права має право захищати себе. Навіть якщо це включає дії за межами її кордонів.

Він підкреслив, що кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України.

"Україна веде війну самооборони. Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують", - заявив Рютте.

Він також наголосив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників є надзвичайно важливою для України.

"Треба розуміти, що одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але знову ж таки - це союзники мають вирішувати що робити. І є певні партнери, наприклад США. Їх керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною", - додав генсек НАТО.