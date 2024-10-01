Новий генсек НАТО назвав шлях України до Альянсу незворотнім
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про необхідність підтримки України та наближення її до членства в Альянсі. Він підкреслив, що без незалежної та сильної України в Європі не буде надійної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.
"Ми маємо працювати, щоб наше населення жило в безпеці. Ми будемо далі підтримувати Україну, наближати її до НАТО. Тому що в Європі не буде надійної безпеки без потужної незалежної України. Я знаю це з власного досвіду. У 2014 році був збитий літак MH-17 недалеко від лінії фронту. Ми маємо працювати, щоб таке не повторилося", - зазначив Рютте.
Він також наголосив на важливості виконання завдань, поставлених на Вашингтонському саміті, для підтримки України на її незворотному шляху до НАТО.
"Ми маємо виконувати завдання, поставлені на Вашингтонському саміті допомагати Україні на незворотному шляху до НАТО. Тому що Україна має зайняти належне місце", - підкреслив він.
Рютте - новий генсек НАТО
1 жовтня Єнс Столтенберг офіційно передав повноваження генерального секретаря НАТО колишньому прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.
Рютте є активним прихильником підтримки України. Він відіграв важливу роль у переконанні США щодо необхідності відправлення F-16 для зміцнення української оборони.
Країни-члени НАТО розглядали кілька кандидатур на посаду генерального секретаря, зокрема міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, проте США не підтримали його кандидатуру.
Врешті-решт, на посаду генерального секретаря НАТО було обрано експрем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Його кандидатуру підтримали всі союзники після тривалих перемовин та подолання незгоди з боку Угорщини, Туреччини й Словаччини.
Детальніше про нового генсека НАТО та його позицію щодо України читайте у матеріалі РБК-Україна.
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