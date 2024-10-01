Новий генсек НАТО назвав шлях України до Альянсу незворотнім

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про необхідність підтримки України та наближення її до членства в Альянсі. Він підкреслив, що без незалежної та сильної України в Європі не буде надійної безпеки.

"Ми маємо працювати, щоб наше населення жило в безпеці. Ми будемо далі підтримувати Україну, наближати її до НАТО. Тому що в Європі не буде надійної безпеки без потужної незалежної України. Я знаю це з власного досвіду. У 2014 році був збитий літак MH-17 недалеко від лінії фронту. Ми маємо працювати, щоб таке не повторилося", - зазначив Рютте.

Він також наголосив на важливості виконання завдань, поставлених на Вашингтонському саміті, для підтримки України на її незворотному шляху до НАТО.

"Ми маємо виконувати завдання, поставлені на Вашингтонському саміті допомагати Україні на незворотному шляху до НАТО. Тому що Україна має зайняти належне місце", - підкреслив він.