Новий генпрокурор США планує перегляд справ проти Трампа

Новопризначений генеральний прокурор США Пем Бонді анонсувала перегляд справ проти Дональда Трампа, порушених прокуратурою Нью-Йорка. Очікується, що це буде частина її зусиль для стримування політизації Міністерства юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами анонімних джерел видання, Бонді, яка нещодавно склала присягу, має намір переглянути справи, порушені проти Дональда Трампа, зокрема ті, що стосуються його діяльності у Нью-Йорку.

Генпрокурор також планує опублікувати низку записок, спрямованих на попередження співробітників про дисциплінарну відповідальність за використання політичних переконань у службових справах.

Записки передбачають створення "Робочої групи з розробки зброї" для аналізу дій правоохоронців за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, щоб виявити можливі випадки "політизованого правосуддя".

Це включатиме перегляд двох федеральних справ проти Трампа, а також процесів, що розслідувалися прокурорами Нью-Йорка, зокрема справу про шахрайство на 454 мільйони доларів.