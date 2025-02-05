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Новий генпрокурор США планує перегляд справ проти Трампа

США, Середа 05 лютого 2025 23:19
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Новий генпрокурор США планує перегляд справ проти Трампа Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новопризначений генеральний прокурор США Пем Бонді анонсувала перегляд справ проти Дональда Трампа, порушених прокуратурою Нью-Йорка. Очікується, що це буде частина її зусиль для стримування політизації Міністерства юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами анонімних джерел видання, Бонді, яка нещодавно склала присягу, має намір переглянути справи, порушені проти Дональда Трампа, зокрема ті, що стосуються його діяльності у Нью-Йорку.

Генпрокурор також планує опублікувати низку записок, спрямованих на попередження співробітників про дисциплінарну відповідальність за використання політичних переконань у службових справах.

Записки передбачають створення "Робочої групи з розробки зброї" для аналізу дій правоохоронців за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, щоб виявити можливі випадки "політизованого правосуддя".

Це включатиме перегляд двох федеральних справ проти Трампа, а також процесів, що розслідувалися прокурорами Нью-Йорка, зокрема справу про шахрайство на 454 мільйони доларів.

Водночас в одній з записок Бонді попередить кар’єрних чиновників Міністерства юстиції, що вони не можуть підміняти аргументи, які адміністрація Трампа висуває в суді, своїми політичними переконаннями, і що, якщо вони спробують, їх чекає дисциплінарна відповідальність або звільнення.

Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року Трамп вирішив висунути колишнього генерального прокурора Флориди Памелу (Пем) Бонді на посаду керівника Міністерства юстиції.

Детальніше про те, що відомо про Бонді, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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