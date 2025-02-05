Новый генпрокурор США планирует пересмотр дел против Трампа

Новоназначенный генеральный прокурор США Пэм Бонди анонсировала пересмотр дел против Дональда Трампа, возбужденных прокуратурой Нью-Йорка. Ожидается, что это будет часть ее усилий для сдерживания политизации Министерства юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам анонимных источников издания, Бонди, которая недавно приняла присягу, намерена пересмотреть дела, возбужденные против Дональда Трампа, в том числе касающиеся его деятельности в Нью-Йорке.

Генпрокурор также планирует опубликовать ряд записок, направленных на предупреждение сотрудников о дисциплинарной ответственности за использование политических убеждений в служебных делах.

Записки предусматривают создание "Рабочей группы по разработке оружия" для анализа действий правоохранителей во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена, чтобы выявить возможные случаи "политизированного правосудия".

Это будет включать пересмотр двух федеральных дел против Трампа, а также процессов, которые расследовались прокурорами Нью-Йорка, в частности дело о мошенничестве на 454 миллиона долларов.