Новий Galaxy M47 здивував: Samsung замінила Exynos на Snapdragon

Дизайн корпусу та особливості камери

Офіційний тизер від Samsung демонструє смартфон Galaxy M47 5G у яскравому червоному кольорі. Головною візуальною зміною задньої панелі став оновлений блок камер.

На відміну від окремих круглих об'єктивів, які компанія використовувала у багатьох попередніх моделях, новинка отримала потрійну основну камеру, об'єднану всередині єдиного капсульного виступу.

Точні технічні параметри сенсорів наразі засекречені, проте конфігурація з трьох модулів вважається стандартною для середнього сегмента Samsung і зазвичай містить основний ширококутний датчик, ультраширококутний об'єктив та макромодуль або сенсор глибини.

Технічні характеристики та результати у Geekbench

Прототип пристрою під кодовим позначенням SM-M476B пройшов тестування у бенчмарку Geekbench. Пристрій продемонстрував суттєву зміну процесорної лінійки у порівнянні з попередником Galaxy M36 5G, який працював на фірмовому чипі Exynos 1380.

Специфікації заліза з бази даних:

Процесор: восьмиядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (архітектура містить чотири продуктивні ядра з частотою 2,40 ГГц і чотири енергоефективні ядра з частотою 1,80 ГГц).

Графічну підсистему забезпечує інтегрований прискорювач Adreno 710.

Пам'ять: залежно від етапу тестування у базах зафіксовано модифікації з обсягом оперативної пам'яті 4 ГБ та 8 ГБ.

ОС: апарат працює під актуальною версією Android 16.

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У тестах продуктивності процесорів CPU пристрій набрав 1 000 балів в одноядерному режимі (single-core) та 3 036 балів у багатоядерному тесті (multi-core).

Графічний тест OpenCL зафіксував результат у 2 256 очок.

Примітно, що аналогічну платформу Snapdragon 6 Gen 3 компанія Samsung вже використовує у дорожчій моделі Galaxy A36 5G.

Точну дату презентації та ціну Galaxy M47 5G виробник оголосить найближчим часом.