Новий фронт у війні санкцій? В Конгресі США закликали покарати Китай за підтримку Росії

Так, сенатор США Ліндсі Грем закликав світ покарати Китай за те, що він купує російську нафту і підтримує війну Росії проти України. За його словами, саме такі дії допомагають Росії продовжувати агресію, і щоб зупинити війну, Китай має припинити цю підтримку.

Грем про жорстокість РФ та заклик до світу

Сенатор підкреслив, що Росія без розбору вбиває мирних українських чоловіків, жінок і дітей. На його думку, настав час світовій спільноті рішуче протистояти агресії, зокрема через притягнення до відповідальності Китаю та інших країн, які купують дешеву російську нафту і таким чином підтримують військову машину Путіна.

Ліндсі Грем вимагає тиску на Китай

"Якщо хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти у її припиненні", - наголосив Грем, закликаючи світ до більш жорстких санкцій та контролю за країнами, що співпрацюють з Росією у військовому плані.