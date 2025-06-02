Новый фронт в войне санкций? В Конгрессе США призвали наказать Китай за поддержку России

Так, сенатор США Линдси Грэм призвал мир наказать Китай за то, что он покупает российскую нефть и поддерживает войну России против Украины. По его словам, именно такие действия помогают России продолжать агрессию, и чтобы остановить войну, Китай должен прекратить эту поддержку.

Грэм о жестокости РФ и призыв к миру

Сенатор подчеркнул, что Россия без разбора убивает мирных украинских мужчин, женщин и детей. По его мнению, пришло время мировому сообществу решительно противостоять агрессии, в частности через привлечение к ответственности Китая и других стран, которые покупают дешевую российскую нефть и таким образом поддерживают военную машину Путина.

Линдси Грэм требует давления на Китай

"Если хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь в ее прекращении", - подчеркнул Грэм, призывая мир к более жестким санкциям и контролю за странами, сотрудничающими с Россией в военном плане.