Новий фронт у війні санкцій? В Конгресі США закликали покарати Китай за підтримку Росії
В Конгресі США закликали світ покарати Китай за купівлю російської нафти, що допомагає Росії вести війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву сенатора Конгресу США від Республіканської партії Ліндсі Грема у соцмережі Х.
Так, сенатор США Ліндсі Грем закликав світ покарати Китай за те, що він купує російську нафту і підтримує війну Росії проти України. За його словами, саме такі дії допомагають Росії продовжувати агресію, і щоб зупинити війну, Китай має припинити цю підтримку.
Грем про жорстокість РФ та заклик до світу
Сенатор підкреслив, що Росія без розбору вбиває мирних українських чоловіків, жінок і дітей. На його думку, настав час світовій спільноті рішуче протистояти агресії, зокрема через притягнення до відповідальності Китаю та інших країн, які купують дешеву російську нафту і таким чином підтримують військову машину Путіна.
Ліндсі Грем вимагає тиску на Китай
"Якщо хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти у її припиненні", - наголосив Грем, закликаючи світ до більш жорстких санкцій та контролю за країнами, що співпрацюють з Росією у військовому плані.
The ever-resourceful Ukraine used creative drone warfare tactics to successfully attack Russian bombers and military assets used to kill Ukrainian citizens and destroy their country.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 1, 2025
Russia indiscriminately kills men, women and children. It’s time for the world to act… https://t.co/F7BleLFody
Раніше повідомлялось. що США можуть запровадити мита у 500% для Індії та Китаю за те, що дані країни купують російську нафту, бензин чи нафтохімію.
Нагадаємо, європейські лідери на безпековому саміті в Сінгапурі заявили, що Росія та Китай намагаються змінити міжнародну систему безпеки, і це "найбільший виклик нашого часу".
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