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Новий фронт у війні санкцій? В Конгресі США закликали покарати Китай за підтримку Росії

США, Понеділок 02 червня 2025 02:43
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Новий фронт у війні санкцій? В Конгресі США закликали покарати Китай за підтримку Росії Фото: Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Конгресі США закликали світ покарати Китай за купівлю російської нафти, що допомагає Росії вести війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву сенатора Конгресу США від Республіканської партії Ліндсі Грема у соцмережі Х.

Так, сенатор США Ліндсі Грем закликав світ покарати Китай за те, що він купує російську нафту і підтримує війну Росії проти України. За його словами, саме такі дії допомагають Росії продовжувати агресію, і щоб зупинити війну, Китай має припинити цю підтримку.

Грем про жорстокість РФ та заклик до світу

Сенатор підкреслив, що Росія без розбору вбиває мирних українських чоловіків, жінок і дітей. На його думку, настав час світовій спільноті рішуче протистояти агресії, зокрема через притягнення до відповідальності Китаю та інших країн, які купують дешеву російську нафту і таким чином підтримують військову машину Путіна.

Ліндсі Грем вимагає тиску на Китай

"Якщо хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти у її припиненні", - наголосив Грем, закликаючи світ до більш жорстких санкцій та контролю за країнами, що співпрацюють з Росією у військовому плані.

Раніше повідомлялось. що США можуть запровадити мита у 500% для Індії та Китаю за те, що дані країни купують російську нафту, бензин чи нафтохімію.

Нагадаємо, європейські лідери на безпековому саміті в Сінгапурі заявили, що Росія та Китай намагаються змінити міжнародну систему безпеки, і це "найбільший виклик нашого часу".

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