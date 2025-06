Так, сенатор США Ліндсі Грем закликав світ покарати Китай за те, що він купує російську нафту і підтримує війну Росії проти України. За його словами, саме такі дії допомагають Росії продовжувати агресію, і щоб зупинити війну, Китай має припинити цю підтримку.

Сенатор підкреслив, що Росія без розбору вбиває мирних українських чоловіків, жінок і дітей. На його думку, настав час світовій спільноті рішуче протистояти агресії, зокрема через притягнення до відповідальності Китаю та інших країн, які купують дешеву російську нафту і таким чином підтримують військову машину Путіна.

"Якщо хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти у її припиненні", - наголосив Грем, закликаючи світ до більш жорстких санкцій та контролю за країнами, що співпрацюють з Росією у військовому плані.

The ever-resourceful Ukraine used creative drone warfare tactics to successfully attack Russian bombers and military assets used to kill Ukrainian citizens and destroy their country.



Russia indiscriminately kills men, women and children. It’s time for the world to act… https://t.co/F7BleLFody