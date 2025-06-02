Новый фронт в войне санкций? В Конгрессе США призвали наказать Китай за поддержку России
В Конгрессе США призвали мир наказать Китай за покупку российской нефти, что помогает России вести войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление сенатора Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэма в соцсети Х.
Так, сенатор США Линдси Грэм призвал мир наказать Китай за то, что он покупает российскую нефть и поддерживает войну России против Украины. По его словам, именно такие действия помогают России продолжать агрессию, и чтобы остановить войну, Китай должен прекратить эту поддержку.
Грэм о жестокости РФ и призыв к миру
Сенатор подчеркнул, что Россия без разбора убивает мирных украинских мужчин, женщин и детей. По его мнению, пришло время мировому сообществу решительно противостоять агрессии, в частности через привлечение к ответственности Китая и других стран, которые покупают дешевую российскую нефть и таким образом поддерживают военную машину Путина.
Линдси Грэм требует давления на Китай
"Если хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь в ее прекращении", - подчеркнул Грэм, призывая мир к более жестким санкциям и контролю за странами, сотрудничающими с Россией в военном плане.
Неизменно находчивая Украина использовала творческую тактику ведения беспилотной войны, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные средства, используемые для убийства украинских граждан и разрушения их страны.- Линдси Грэм (@LindseyGrahamSC) 1 июня 2025 г .
Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пора миру действовать ... https://t.co/F7BleLFody
Ранее сообщалось. что США могут ввести пошлины в 500% для Индии и Китая за то, что данные страны покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию.
Напомним, европейские лидеры на саммите по безопасности в Сингапуре заявили, что Россия и Китай пытаются изменить международную систему безопасности, и это "самый большой вызов нашего времени".
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