Переговори щодо України продовжаться у Лондоні: Макрон назвав терміни нової зустрічі

Україна, США, Франція, Британія та Німеччина продовжать обговорення шляху до завершення російської агресії. Зустріч чиновників п'яти країн відбудеться в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі X.

Макрон подякував делегації США (держсекретареві США Марку Рубіо, спецпредставнику президента США Стіву Віткоффу, спецпосланнику президента США Кіту Келлогу), українській делегації (керівнику ОП Андрію Єрмаку та міністру оборони Рустему Умерову), а також представникам Британії (міністру оборони Девіду Леммі та раднику прем'єра Британії Джонатану Пауеллу) і Німеччини (раднику канцлера Німеччини Єнсу Плетнеру) за продуктивні дискусії в Єлисейському палаці.

"Ми всі явно єдині в нашому прагненні до миру. Від самого початку ми підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа якомога швидше припинити війну в Україні. Це демонструє сильну прихильність Європи і готовність тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами", - підкреслив Макрон.

За його словами, в Парижі відбулася позитивна і конструктивна дискусія про те, як досягти припинення вогню, а також всеосяжного, міцного миру між Україною і Росією.

"Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні", - додав президент.