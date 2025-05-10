Новий формат "Захисту України": у Харкові створюють опорні школи з тиром та смугою перешкод

Із 1 вересня 2025 року предмет "Захист України" у школах викладатимуть по-новому. У Харкові заняття проходитимуть на базі спеціально визначених опорних шкіл у кожному районі.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час пресконференції 8 травня розповіла директорка Харківського міського департаменту освіти Ольга Деменко.

Практика, тири й ветерани серед викладачів

За словами Деменко, для навчання обиратимуть школи, які мають тир, стадіон, смугу перешкод і сучасні кабінети. До викладання залучатимуть і ветеранів, які мають педагогічну освіту.

"У цих школах ми зможемо навчати учнів із кількох навчальних закладів. Наприклад, один день на місяць повністю присвячуватимемо заняттям із "Захисту України", замість звичних двох годин на тиждень", - пояснила посадовиця.

Що вивчатимуть школярі

Оновлений предмет охоплює як теорію, так і практику - від домедичної допомоги до стрілецької підготовки. У 10 класі учні вивчатимуть:

основи нацбезпеки;

військове управління;

озброєння і техніку;

домедичну допомогу.

У 11 класі до цього додадуться:

основи OSINT, пропаганди та контрпропаганди;

тактична підготовка;

теми про цивільне населення в кризових умовах;

модуль "Планую майбутнє: особиста роль в обороні України".

Нова модельна програма затверджена Міносвіти за погодженням із Міноборони. Передбачено також оновлення технічної бази шкіл і підвищення кваліфікації вчителів.