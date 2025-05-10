Новый формат "Защиты Украины": в Харькове создают опорные школы с тиром и полосой препятствий
С 1 сентября 2025 года предмет "Защита Украины" в школах будут преподавать по-новому. В Харькове занятия будут проходить на базе специально определенных опорных школ в каждом районе.
РБК-Украина сообщает, что об этом во время пресс-конференции 8 мая рассказала директор Харьковского городского департамента образования Ольга Деменко.
Практика, тиры и ветераны среди преподавателей
По словам Деменко, для обучения будут выбирать школы, которые имеют тир, стадион, полосу препятствий и современные кабинеты. К преподаванию будут привлекать и ветеранов, которые имеют педагогическое образование.
"В этих школах мы сможем обучать учеников из нескольких учебных заведений. Например, один день в месяц полностью будем посвящать занятиям по "Защите Украины", вместо обычных двух часов в неделю", - объяснила чиновница.
Что будут изучать школьники
Обновленный предмет охватывает как теорию, так и практику - от домедицинской помощи до стрелковой подготовки. В 10 классе ученики будут изучать:
- основы нацбезопасности;
- военное управление;
- вооружение и технику;
- домедицинскую помощь.
В 11 классе к этому добавятся:
- основы OSINT, пропаганды и контрпропаганды;
- тактическая подготовка;
- темы о гражданском населении в кризисных условиях;
- модуль "Планирую будущее: личная роль в обороне Украины".
Новая модельная программа утверждена Минобразования по согласованию с Минобороны. Предусмотрено также обновление технической базы школ и повышение квалификации учителей.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине готовят реформу старшей школы. В 10-12 классах ученики будут иметь больше свободы в выборе предметов, но базовые дисциплины (языки, математика, история, физкультура и т.д.) останутся обязательными. Цель изменений - уменьшить нагрузку, дать возможность глубже изучать профильные предметы и адаптировать образование к интересам школьников.
В частности старшеклассники будут изучать предмет "Защита Украины". Обновленный курс будут преподавать без разделения по полу - ученики и ученицы будут учиться вместе в группах до 15 человек. Программа предусматривает современные практические модули и будет проводиться в учебных центрах целыми днями раз в месяц. На реформу государство выделило 1,74 млрд грн.
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