Новий формат співробітництва: пряме авіасполучення закріпило союз Москви і Пхеньяна

Увечері в неділю, 27 липня, з московського аеропорту вилетів перший прямий авіарейс до столиці Північної Кореї - Пхеньяна. Це стало демонстрацією зміцнення зв’язків між Росією та ізольованою комуністичною державою.

Наразі відомо, що рейс виконує російська авіакомпанія Nordwind і такі польоти відтепер здійснюватимуться щонайменше раз на місяць.

Це авіасполучення стало першим прямим регулярним маршрутом між двома столицями за останні десятиліття, доповнюючи вже існуючі рейси, які здійснює північнокорейська авіакомпанія Air Koryo між Пхеньяном та Владивостоком - російським портовим містом на Тихому океані.

Зазначимо, що авіасполучення є лише одним із численних свідчень стрімкого зближення Москви та Пхеньяна на тлі глибокої міжнародної ізоляції обох країн через їхні дії на глобальній арені.

Так, у липні цього року Росію відвідав міністр закордонних справ Північної Кореї, а місяцем раніше в Пхеньян із візитом прибув голова російської Ради безпеки та колишній міністр оборони Сергій Шойгу, зустрівшись із лідером КНДР Кім Чен Ином. У ході цієї зустрічі Пхеньян погодився направити до 6 000 додаткових військовослужбовців до Курської області, доповнюючи до 15 000 північнокорейських солдатів, які, за даними української розвідки, вже брали участь у бойових діях на боці Росії.

Співпраця між двома державами суттєво посилилася після підписання у 2024 році масштабного військового договору, який заклав основу для розширення стратегічного партнерства в умовах жорсткого санкційного тиску з боку Заходу.

За оцінками України, Північна Корея наразі забезпечує до 40% артилерійських боєприпасів, які Росія використовує у війні проти України.