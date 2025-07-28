Новый формат сотрудничества: прямое авиасообщение закрепило союз Москвы и Пхеньяна

Вечером в воскресенье, 27 июля, из московского аэропорта вылетел первый прямой авиарейс в столицу Северной Кореи - Пхеньян. Это стало демонстрацией укрепления связей между Россией и изолированным коммунистическим государством.

Известно, что рейс выполняет российская авиакомпания Nordwind и такие полеты отныне будут осуществляться минимум раз в месяц.

Это авиасообщение стало первым прямым регулярным маршрутом между двумя столицами за последние десятилетия, дополняя уже существующие рейсы, которые осуществляет северокорейская авиакомпания Air Koryo между Пхеньяном и Владивостоком - российским портовым городом на Тихом океане.

Отметим, что авиасообщение является лишь одним из многочисленных свидетельств стремительного сближения Москвы и Пхеньяна на фоне глубокой международной изоляции обеих стран из-за их действий на глобальной арене.

Так, в июле этого года Россию посетил министр иностранных дел Северной Кореи, а месяцем ранее в Пхеньян с визитом прибыл председатель российского Совета безопасности и бывший министр обороны Сергей Шойгу, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этой встречи Пхеньян согласился направить до 6 000 дополнительных военнослужащих в Курскую область, дополняя до 15 000 северокорейских солдат, которые, по данным украинской разведки, уже участвовали в боевых действиях на стороне России.

Сотрудничество между двумя государствами существенно усилилось после подписания в 2024 году масштабного военного договора, который заложил основу для расширения стратегического партнерства в условиях жесткого санкционного давления со стороны Запада.

По оценкам Украины, Северная Корея сейчас обеспечивает до 40% артиллерийских боеприпасов, которые Россия использует в войне против Украины.