Вашингтон запровадив санкції проти хакерів КНДР, що діяли під прикриттям у США
Тисячі ІТ-спеціалістів з Північної Кореї видавали себе за американців, влаштовували кібератаки на компанії та фінансували армію Кім Чен Ина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів США та видання Bloomberg.
Сполучені Штати запровадили санкції проти низки осіб і компаній, пов’язаних із масштабною схемою, що передбачала вербування громадян Північної Кореї для роботи під виглядом американських IT-фахівців з метою фінансування режиму Кім Чен Ина.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело обмежувальні заходи проти громадянина КНДР Сон Кум Хьока, якого названо "зловмисним кіберзлочинцем", а також стосовно ще одного громадянина і чотирьох компаній, зареєстрованих у Росії та Північній Кореї. За даними відомства, Сон має зв’язки з хакерським угрупованням, що діє в інтересах уряду Північної Кореї.
За даними Мінфіну США, Хьок нібито координував схему, за якою IT-спеціалісти з КНДР, а також особи, що перебувають у Китаї та Росії, отримували фальшиві американські особистості. Часто це траплялося на основі викрадених персональних даних громадян США та використовувалося для віддаленого працевлаштування в американських компаніях, а також для фінансування діяльності північнокорейського режиму.
"Ці працівники користувалися різноманітними загальнодоступними та галузевими платформами для фрилансу, платежів, соціальних мереж і професійного спілкування", - йдеться у заяві Міністерства фінансів. В окремих випадках ці особи впроваджували шкідливе програмне забезпечення в комп’ютерні мережі компаній.
За даними американського уряду, тисячі північнокорейських фахівців видавали себе за громадян інших держав, щоб проникати в компанії не лише у США, але й по всьому світу.
У червні Мін'юст США оголосило про арешт одного підозрюваного та висунення звинувачень дев’ятьом особам, які, ймовірно, брали участь у цій схемі.
В окремій заяві Державний департамент США повідомив про оголошення винагороди до 5 млн доларів за інформацію, яка дозволить припинити фінансування осіб, причетних до підтримки діяльності КНДР.
Також оголошено винагороду до 10 млн доларів за допомогу в ідентифікації та встановленні місцезнаходження осіб, причетних до кібератак на критично важливу інфраструктуру Сполучених Штатів.
Санкції США проти КНДР
У грудні 2024 року Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії та Північної Кореї. Зокрема обмеження були введені проти низки північнокорейських генералів, яких направили на війну проти України.
Також санкції проти Пхеньяну та Росії запровадила Південна Корея. Заходи були введені проти фізичних осіб та компаній.
Раніше США, Південна Корея та Японія сформували групу з моніторингу за виконання санкцій проти КНДР.
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