Новий формат Ліги чемпіонів після 2024 року: все, що вам потрібно знати

Як зміниться формат Ліги чемпіонів з сезону 2024/25?

Ключовою зміною в реформах, оголошених виконкомом УЄФА, є відхід від нинішнього формату системи групового етапу.

Так актуальний груповий етап Ліги чемпіонів включає 32 учасники, що розбиті на вісім груп по чотири команди. Із наступного сезону 36 клубів братимуть участь у фазі Ліги чемпіонів (попередній груповий етап), що дасть можливість ще чотирьом клубам змагатися з найкращими європейськими грандами.

За новим форматом команди зіграють вісім матчів у попередньому груповому етапі. Вони більше не гратимуть з трьома суперниками двічі – вдома та на виїзді – натомість зіткнуться з вісьмома різними командами, зігравши половину цих матчів вдома, а половину – на полі суперника.

Для того, щоб визначити вісім різних суперників, команди спочатку будуть розподілені за чотирма групами посіву. Потім кожна команда зіграє з двома суперниками з кожного з цих кошиків, зігравши один матч проти команди з кожного кошику вдома та один – на виїзді.

Це дасть можливість клубам випробувати себе проти ширшого кола суперників і підвищить шанси для вболівальників побачити матчі своїх улюбленців проти кращих команд на більш ранніх стадіях змагань.

Фото: Новий формат Ліги чемпіонів УЄФА в картинках (facebook.com/ChampionsLeague)

Як розподілять чотири додаткові місця на груповому етапі Ліги чемпіонів?

Кваліфікація до Ліги чемпіонів буде й надалі відкритою та залежатиме від підсумкової позиції клубу в змаганнях внутрішньої ліги попереднього сезону в поєднанні з позицією кожної асоціації в рейтингу клубних коефіцієнтів асоціації.

Основа списку доступу залишиться такою ж, як і для поточного сезону, а додаткові чотири слоти починаючи від сезону 2024/25 будуть розподіляти таким чином:

Слот 1. Це місце дістанеться клубу, який посідає третє місце в чемпіонаті асоціації, яка перебуває на п'ятій позиції в списку клубного рейтингу національних асоціацій УЄФА.

Це місце дістанеться клубу, який посідає третє місце в чемпіонаті асоціації, яка перебуває на п'ятій позиції в списку клубного рейтингу національних асоціацій УЄФА. Слот 2. Це місце буде надано національному чемпіону, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів, оскільки кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти. Кваліфікація складатиметься з чотирьох раундів.

Це місце буде надано національному чемпіону, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів, оскільки кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти. Кваліфікація складатиметься з чотирьох раундів. Слоти 3 і 4. Ці місця отримають асоціації з найкращими колективними результатами своїх клубів у попередньому сезоні (тобто клубний коефіцієнт асоціації попереднього сезону, який базується на загальній кількості очок клубного коефіцієнта, отриманих кожним клубом від асоціації, поділений на кількість клубів-учасників цієї асоціації). Ці дві асоціації делегують до загального етапу Ліги чемпіонів клуб, який фінішував у чемпіонаті країни одразу за командами, які вже пробилися безпосередньо до загального етапу турніру.

Як команди вийдуть до плей-офф Ліги чемпіонів і чи зміниться формат плей-офф?

За результатами всіх матчів складається загальна турнірна таблиця ліги. Команди, як і раніше, отримують три очки за перемогу і одне – за нічию.

Вісім найкращих команд ЛЧ автоматично потраплять до 1/8 фіналу, тоді як команди, які посядуть з 9-го по 24-те місця, змагатимуться у двоматчевому плей-офф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу змагань. Команди, які посядуть 25-те місце або нижче, вилітають, не маючи змоги продовжити виступи у Лізі Європи УЄФА.

У фазі плей-офф команди, які посіли місця між 9-м і 16-м, будуть сіяними в жеребкуванні, тобто вони гратимуть з командами, які посіли місця з 17-го по 24-те. Їхні матчі-відповіді відбуватимуться вдома.

Вісім клубів, які переможуть у плей-офф, пройдуть до 1/8 фіналу, де гратимуть з однією з восьми команд, які в загальному етапі ЛЧ зайняли місця з 1-го по 8-ме.

Фото: Родрі – герой фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 (Getty Images)

Щоб посилити синергію між загальним етапом та плей-офф, а також забезпечити більший спортивний стимул на загальному етапі, пари у плей-офф також частково визначатимуться підсумковими місцями команд на загальному етапі. При цьому жеребкування визначатиме шлях кожної команди у фінал.

Починаючи з 1/8 фіналу турнір відбуватиметься за нинішнім форматом. Фінал складатиметься з одного матчу та проводитиметься на нейтральному стадіоні, який УЄФА обере заздалегідь.

Усі матчі, окрім фіналу, як і раніше, проводитимуть у середині тижня. Фінал традиційно відбудеться у суботу.

Чи зміняться формати Ліги Європи та Ліги конференцій Європи?

Так. Подібні зміни формату також будуть застосовані до Ліги Європи УЄФА (вісім матчів на загальному етапі і, тим самим, вісім різних суперників для кожної команди) та Ліги конференцій Європи УЄФА, яка з сезону 2024/25 буде називатися Лігою конференцій УЄФА (шість матчів на загальному етапі і, відповідно, шість різних суперників для кожної команди).

В обох змаганнях на загальному етапі візьмуть участь 36 команд.

Як виглядатиме календар у новому форматі трьох змагань?

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть зіграні з вересня по січень, а матчі Ліги конференцій УЄФА – з вересня по грудень. Кожен із трьох клубних турнірів УЄФА матиме один ексклюзивний ігровий тиждень – коли матчі інших турнірів не проводитимуть.

У стандартні тижні матчі Ліги чемпіонів відбуватимуться по вівторках і середах, а матчі Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА – по четвергах.

На ексклюзивному тижні Ліги чемпіонів поєдинки будуть зіграні у вівторок, середу та четвер.

На ексклюзивному тижні Ліги Європи матчі проходитимуть у середу та четвер.

На ексклюзивному тижні Ліги конференцій УЄФА поєдинки відбудуться в четвер.

В останньому турі кожного з етапів ліг усі матчі будуть зіграні одночасно.

Яку користь новий формат Ліги чемпіонів принесе уболівальникам?

Більше учасників, відповідно – більше матчів між топ-клубами, які можуть пройти на ранніх стадіях турніру.

Новий формат забезпечить більш конкурентний баланс між усіма командами, які матимуть можливість грати з суперниками свого рівня протягом усього загального етапу.

Важливим є кожен матч. У рамках загального етапу будь-який результат може суттєво вплинути на позицію команди – від першого до останнього туру.

Хто представлятиме Україну в ЛЧ наступного сезону?

У сезоні 2024/25 Україна ще матиме двох представників у Лізі чемпіонів. Чемпіон розпочне змагання на етапі плей-офф кваліфікації – останнього раунду відбору в основний етап. Натомість срібний призер української Прем'єр-ліги стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду.

Наразі лідером вітчизняної першості залишається "Дніпро-1", який набрав 38 очок (19 матчів). Друге-третє місця ділять донецький "Шахтар" і "Кривбас" із Кривого Рогу (по 37 пунктів), а четвертим іде київське "Динамо" (34 очки). "Гірники" мають два матчі в запасі, а столичний гранд – три.