Новый формат Лиги чемпионов после 2024 года: все, что вам нужно знать

Как изменится формат Лиги чемпионов с сезона 2024/25?

Ключевым изменением в объявленных исполкомом УЕФА реформах является отход от нынешнего формата системы группового этапа.

Так актуальный групповой этап Лиги чемпионов включает 32 участника, разбитых на восемь групп по четыре команды. Со следующего сезона 36 клубов будут участвовать в фазе Лиги чемпионов (предварительный групповой этап), что позволит еще четырем клубам соревноваться с лучшими европейскими грандами.

По новому формату команды сыграют восемь матчей на предварительном групповом этапе. Они больше не будут играть с тремя соперниками дважды – дома и на выезде – зато столкнутся с восемью разными командами, сыграв половину этих матчей дома, а половину – на поле соперника.

Для того, чтобы определить восемь разных соперников, команды сначала будут распределены по четырем группам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин, сыграв один матч против команды из каждой корзины дома и один – на выезде.

Это позволит клубам испытать себя против более широкого круга соперников и повысит шансы для болельщиков увидеть матчи своих любимцев против лучших команд на более ранних стадиях соревнований.

Фото: Новый формат Лиги чемпионов УЕФА в картинках (facebook.com/ChampionsLeague)

Как распределят четыре дополнительных места на групповом этапе Лиги чемпионов?

Квалификация в Лигу чемпионов будет и в дальнейшем открытой и будет зависеть от итоговой позиции клуба в соревнованиях внутренней лиги предыдущего сезона в сочетании с позицией каждой ассоциации в рейтинге клубных коэффициентов ассоциации.

Основа списка доступа останется такой же, как и для текущего сезона, а дополнительные четыре слота начиная с сезона 2024/25 будут распределяться следующим образом:

Слот 1. Это место достанется клубу, занимающему третье место в чемпионате ассоциации, находящейся на пятой позиции в списке клубного рейтинга национальных ассоциаций УЕФА.

Это место достанется клубу, занимающему третье место в чемпионате ассоциации, находящейся на пятой позиции в списке клубного рейтинга национальных ассоциаций УЕФА. Слот 2. Это место будет предоставлено национальному чемпиону, квалифицирующемуся по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Квалификация будет состоять из четырех раундов.

Это место будет предоставлено национальному чемпиону, квалифицирующемуся по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Квалификация будет состоять из четырех раундов. Слоты 3 и 4. Эти места получат ассоциации с лучшими коллективными результатами своих клубов в предыдущем сезоне (т. е. клубный коэффициент ассоциации предыдущего сезона, основанный на общем количестве очков клубного коэффициента, полученных каждым клубом от ассоциации, разделенный на количество клубов-участников этой ассоциации). Эти две ассоциации делегируют в общий этап Лиги чемпионов клуб, который финишировал в чемпионате страны сразу за командами, которые уже пробились непосредственно в общий этап турнира.

Как команды выйдут в плей-офф Лиги чемпионов и изменится ли формат плей-офф?

По результатам всех матчей составляется общая турнирная таблица лиги. Команды по-прежнему получают три очка за победу и одно – за ничью.

Восемь лучших команд ЛЧ автоматически попадут в 1/8 финала, тогда как команды, занявшие с 9-го по 24-е места, будут соревноваться в двухматчевом плей-офф, чтобы обеспечить себе путь в 1/8 финала соревнований. Команды, которые займут 25-е место или ниже, вылетают, не имея возможности продолжить выступления в Лиге Европы УЕФА.

В фазе плей-офф команды, занявшие места между 9-м и 16-м, будут сеянными в жеребьевке, то есть они будут играть с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Их ответные матчи будут проходить дома.

Восемь клубов, которые победят в плей-офф, пройдут в 1/8 финала, где будут играть с одной из восьми команд, которые в общем этапе ЛЧ заняли места с 1-го по 8-е.

Фото: Родри – герой финала Лиги чемпионов 2022/23 (Getty Images)

Чтобы усилить синергию между общим этапом и плей-офф, а также обеспечить больший спортивный стимул на общем этапе, пары в плей-офф также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. При этом жеребьевка будет определять путь каждой команды в финал.

Начиная с 1/8 финала турнир будет проходить по нынешнему формату. Финал состоит из одного матча и будет проводиться на нейтральном стадионе, который УЕФА выберет заранее.

Все матчи, кроме финала, по-прежнему будут проводить в середине недели. Финал традиционно состоится в субботу.

Изменятся ли форматы Лиги Европы и Лиги конференций Европы?

Да. Подобные изменения формата также будут применены к Лиге Европы УЕФА (восемь матчей на общем этапе и, тем самым, восемь разных соперников для каждой команды) и Лиге конференций Европы УЕФА, которая с сезона 2024/25 будет называться Лигой конференций УЕФА (шесть матчей на общем этапе и, соответственно, шесть разных соперников для каждой команды).

В обоих соревнованиях на общем этапе примут участие 36 команд.

Как будет выглядеть календарь в новом формате трех соревнований?

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны с сентября по январь, а матчи Лиги конференций УЕФА – с сентября по декабрь. Каждый из трех клубных турниров УЕФА будет иметь одну эксклюзивную игровую неделю – когда матчи других турниров не будут проводить.

В стандартные недели матчи Лиги чемпионов пройдут по вторникам и средам, а матчи Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА – по четвергам.

На эксклюзивной неделе Лиги чемпионов поединки будут сыграны во вторник, среду и четверг.

На эксклюзивной неделе Лиги Европы матчи будут проходить в среду и четверг.

На эксклюзивной неделе Лиги конференций УЕФА поединки пройдут в четверг.

В последнем туре каждого из этапов лиг все матчи будут сыграны одновременно.

Какую пользу новый формат Лиги чемпионов принесет болельщикам?

Больше участников, соответственно – больше матчей между топ-клубами, которые могут пройти на ранних стадиях турнира.

Новый формат обеспечит более конкурентный баланс между всеми командами, которые смогут играть с соперниками своего уровня на протяжении всего общего этапа.

Важен каждый матч. В рамках общего этапа любой результат может оказать существенное влияние на позицию команды – от первого до последнего тура.

Кто будет представлять Украину в ЛЧ в следующем сезоне?

В сезоне 2024/25 Украина еще будет иметь двух представителей в Лиге чемпионов. Чемпион начнет соревнование на этапе плей-офф квалификации – последнего раунда отбора в основной этап. В свою очередь серебряный призер украинской Премьер-лиги стартует со второго квалификационного раунда.

В настоящее время лидером отечественного первенства остается "Днепр-1", набравший 38 очков (19 матчей). Второе-третье места делят донецкий "Шахтер" и "Кривбасс" из Кривого Рога (по 37 пунктов), а четвертым идет киевское "Динамо" (34 очка). "Горняки" имеют два матча в запасе, а столичный гранд – три.