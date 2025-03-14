ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Новий флагманський кросовер Skoda: опубліковані перші офіційні зображення

П'ятниця 14 березня 2025 21:30
UA EN RU
Новий флагманський кросовер Skoda: опубліковані перші офіційні зображення Фото: новий флагманський кросовер Skoda (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda анонсувала випуск семимісного флагманського кросовера. У найближчому майбутньому до лінійки Skoda доєднається новий великий автомобіль, який стане серійним втіленням концепту Vision 7S.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новинку чеська марка анонсувала у рамках фінансового звіту за 2024 рік, який виявився успішним: Skoda продала 926 600 машин по всьому світу, наростивши частку на авторинку Європи до 5,9 відсотка.

Новий флагманський кросовер Skoda: опубліковані перші офіційні зображення

Судячи з відео та зображень, новий кросовер від Skoda буде схожий на концепт Vision 7S, показаний ще в 2022 році. Подібність помітна у пропорціях, майже горизонтальній лінії даху, а також в оформленні передньої оптики та Т-подібних ліхтарів. Крім того, новинка успадкує підвіконну лінію Tornado Line. Цікаво, що Vision 7S отримав салон із незвичайною посадковою формулою 2+2+2+1 з дитячим сидінням, розташованим між першим та другим рядами проти ходу руху.

Подробиць про технічну складову майбутнього флагмана Skoda не розкрила. Дослідний Vision 7S базувався на платформі MEB концерну Volkswagen. Було заявлено батарею ємністю 89 кВт*год і запас ходу до 600 кілометрів.

Новий флагманський кросовер Skoda: опубліковані перші офіційні зображення

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Skoda Автомобільний ринок
NEWS
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції