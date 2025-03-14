ua en ru
Пт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Новый флагманский кроссовер Skoda: опубликованы первые официальные изображения

Пятница 14 марта 2025 21:30
UA EN RU
Новый флагманский кроссовер Skoda: опубликованы первые официальные изображения Фото: новый флагманский кроссовер Skoda (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda анонсировала выпуск семиместного флагманского кроссовера. В ближайшем будущем к линейке Skoda присоединится новый большой автомобиль, который станет серийным воплощением концепта Vision 7S.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новинку чешская марка анонсировала в рамках финансового отчета за 2024 год, который оказался успешным: Skoda продала 926 600 машин по всему миру, нарастив долю на авторынке Европы до 5,9 процента.

Новый флагманский кроссовер Skoda: опубликованы первые официальные изображения

Судя по видео и изображениям, новый кроссовер от Skoda будет похож на концепт Vision 7S, показанный еще в 2022 году. Сходство заметно в пропорциях, почти горизонтальной линии крыши, а также в оформлении передней оптики и Т-образных фонарей. Кроме того, новинка унаследует подоконную линию Tornado Line. Интересно, что Vision 7S получил салон с необычной посадочной формулой 2+2+2+1 с детским сиденьем, расположенным между первым и вторым рядами против хода движения.

Подробностей о технической составляющей будущего флагмана Skoda не раскрыла. Опытный Vision 7S базировался на платформе MEB концерна Volkswagen. Была заявлена батарея емкостью 89 кВт*ч и запас хода до 600 километров.

Новый флагманский кроссовер Skoda: опубликованы первые официальные изображения

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Skoda Автомобильный рынок
NEWS
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции