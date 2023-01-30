Новий фейк. У РНБО спростували "наступ" окупантів на Харківському напрямку
Після "наступу" окупантів у Запорізькій області, російські пропагандисти вирішили не зменшувати обертів і розповіли про "наступ" і на Харківському напрямку. Але це не більше ніж фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як розповіли в ЦПД, російські ЗМІ повідомили, що "війська РФ пішли у наступ на півночі Харківської області".
Російські пропагандисти запевняють росіян в тому, що нібито є "висока ймовірність, що звичайна розвідка боєм може завершитися для ЗСУ неприємностями".
Як повідомлялось, за даними очільника Луганської області Сергія Гайдая, новий великий наступ російських військ у Луганській області не виключається. Оскільки ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху йде вперед.
А аналітики ISW повідомляли, що загроза наступу з території Білорусії залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше за осінь 2023 року.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи у районі Вугледара (Донецька область) та Оріхова (Запорізька область). Проте ці заяви є фейками.
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