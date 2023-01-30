ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый фейк. В СНБО опровергли "наступление" оккупантов на Харьковском направлении

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 января 2023 10:38
Новый фейк. В СНБО опровергли "наступление" оккупантов на Харьковском направлении Фото: в СНБО опровергли "наступление" оккупантов на Харьковском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После "наступления" оккупантов в Запорожской области, российские пропагандисты решили не сбавлять оборотов и рассказали о "наступлении" и на Харьковском направлении. Но это не больше, чем фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как рассказали в ЦПД, российские СМИ сообщили, что "войска РФ пошли в наступление на севере Харьковской области".

Российские пропагандисты уверяют россиян в том, что якобы есть "высокая вероятность, что обычная разведка боем может завершиться для ВСУ неприятностями".

Как сообщалось, по данным главы Луганской области Сергея Гайдая, новое большое наступление российских войск в Луганской области не исключается. Поскольку враг имеет достаточно живой силы, забрасывающей позиции и понемногу идет вперед.

А аналитики ISW сообщали, что угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

Напомним, по данным британской разведки, россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехово (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход