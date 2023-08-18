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Новий букмекер, якого пов'язують із PariMatch, зіштовхнувся зі складнощами у роботі monobank

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П'ятниця 18 серпня 2023 16:14
Новий букмекер, якого пов'язують із PariMatch, зіштовхнувся зі складнощами у роботі monobank Фото: букмекер, якого пов'язують із PariMatch, зіткнувся зі складнощами у роботі monobank (buddy1.bet)
Автор: Юлія Бойко

Букмекер BuddyBet, який керується тією ж компанією з острова Кюрасао Winever BV, що і сайт, що знаходиться під українськими санкціями PariMatch, зіштовхнулася зі складнощами роботи з monobank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співвласника банку Олега Гороховського.

"У рамках постійної боротьби з незаконним гральним трафіком повідомляю: Шановні гравці! Жодних збоїв з оплатами, як на екрані, у нас немає. Це проблема на стороні торгової точки. Спробуйте, будь ласка, грати в шахи", - написав Гороховський.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції протинизки російських букмекерських контор .

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

На запит РБК-Україна в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній з фірмами, що потрапили під українські санкції.

"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", - повідомили у відомстві.

Також ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.

Нагадаємо, суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch у Росії після початку війни достовірною .

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