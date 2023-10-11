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Новий бізнес. У Маріуполі колаборанти вигадали спосіб, як "приховати" роботу на росіян

Фото: колаборанти в Маріуполі купують "довідки" про участь у партизанському русі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окупованих територіях, зокрема у Маріуполі, новий бізнес - на довідках колаборантам про участь у партизанському русі. Таким чином зрадники сподіваються уникнути відповідальності після приходу до міста ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"На тимчасово окупованих територіях новий бізнес! Колаборанти починають оформляти собі липові довідки "про участь у партизанському русі" в надії врятуватися від неминучої відплати за свої діяння", - написав він.

 

Колаборанти в Маріуполі купують "довідки" про участь у партизанському русі (t.me/andriyshTime)

За даними Андрющенка, вартість "довідки" коливається від 1 до 2 тисяч доларів.

"Вони справді в це вірять?" - задається риторичним питанням радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплений російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. І хоча росіяни продовжують дикламувати гасла на кшталт "Росія в Маріуполі назавжди", самі вони в цьому не впевнені.

Впевненості не додають і постійні вибухи та знищення живої сили та штабів окупантів у місті, яке загарбники донедавна вважали "тиловим". Цікаво, що ще на початку липня росіяни розробили план евакуації з Маріуполя.

При цьому до колаборантів у ворога явно ставлення "так собі". Наприклад, загарбники відправили на передову 150 колаборантів із тимчасово окупованого Маріуполя.

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Маріуполь