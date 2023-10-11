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Новый бизнес. В Мариуполе коллаборанты придумали способ, как "скрыть" работу на россиян

Фото: коллаборанты в Мариуполе покупают "справки" об участии в партизанском движении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На временно оккупированных территориях, в частности, Мариуполе, новый бизнес - на справках коллаборантам об участии в партизанском движении.Таким образом предатели надеятся уйти от ответственности после прихода в город ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"На временно оккупированных территориях новый бизнес! Колаборанты начинают оформлять себе липовые справки "об участии в партизанском движении" в надежде спастись от неизбежного возмездия за свои деяния", - написал он.

 

Коллаборанты в Мариуполе покупают "справки" об участии в партизанском движении (t.me/andriyshTime)

По данным Андрющенко, стоимость "справки" колеблится от 1 до 2 тысяч долларов.

"Они действительно в это верят?" - задается риторическим вопросом советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. И хотя россияне продолжают дикламировать лозунги по типу "Россия в Мариуполе навсегда", сами они в этом явно не уверены.

Уверенности не добавляют и постоянные взрывы и уничтожения живой силы и штабов оккупантов  в городе, который захватчики до недавнего времени считали "тыловым". Интересно, что еще в начале июля россияне разработали план эвакуации из Мариуполя.

При этом к коллаборантам у врага явно отношение "так себе". Например, захватчики отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.

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Мариуполь