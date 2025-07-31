UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події

Новий антирекорд. РФ у липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів, - OSINT-аналітик

Ілюстративне фото: Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія тільки в липні використала для атак на Україну понад 6 тисяч ударних дронів. Це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі X.

"Після вчорашньої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні дронів "Шахед" і "Гербера" становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року (426 запущених)", - розповів Глен.

Фото: Росія в липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів (x.com/KyleJGlen)

Він звернув увагу, що торік таку кількість дронів Росія запустила в період із січня по жовтень.

Також OSINT-аналітик зазначив, що Росія вперше використала проти України понад 6 тисяч дронів. Серія антирекордів триває - у червні росіяни вперше запустили понад 5 тисяч безпілотників.

Глен додав, що в липні були періоди відносного затишшя, коли Росія не проводила масштабних атак. На його думку, це пов'язано з поганими погодними умовами.

"Можливості Росії в галузі безпілотних літальних апаратів значно зросли наприкінці 2024 року і в 2025 році", - звернув увагу він.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Для атаки ворог використав 8 крилатих ракет "Іскандер-К" і 309 ударних дронів.

Українським захисникам вдалося збити 288 ударних безпілотників і ще три ракети "Іскандер-К".

У Києві через удар російських окупантів було пошкоджено багатоповерхівки. У Святошинському районі внаслідок атаки було зруйновано під'їзд одного з будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрониАтака дронів