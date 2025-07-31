Новий антирекорд. РФ у липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів, - OSINT-аналітик

"Після вчорашньої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні дронів "Шахед" і "Гербера" становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року (426 запущених)", - розповів Глен.

Фото: Росія в липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів (x.com/KyleJGlen)

Він звернув увагу, що торік таку кількість дронів Росія запустила в період із січня по жовтень.

Також OSINT-аналітик зазначив, що Росія вперше використала проти України понад 6 тисяч дронів. Серія антирекордів триває - у червні росіяни вперше запустили понад 5 тисяч безпілотників.

Глен додав, що в липні були періоди відносного затишшя, коли Росія не проводила масштабних атак. На його думку, це пов'язано з поганими погодними умовами.

"Можливості Росії в галузі безпілотних літальних апаратів значно зросли наприкінці 2024 року і в 2025 році", - звернув увагу він.