Новий альянс проти диктату: Макрон закликав Європу та Азію об’єднатися
Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європи та Азії створити спільний фронт проти зростаючої агресії великих держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Заява Макрона пролунала на головній щорічній конференції з питань оборони та безпеки в Азії "Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Виитуп відбувся на тлі того, що Росія не піддається дипломатичному тиску щодо припинення вогню в Україні, а столиці країн стурбовані зростаючою наполегливістю Пекіна на Тайвані та в Південнокитайському морі.
Макрон закликав міжнародну спільноту об'єднатися перед обличчям країн, які прагнуть захопити території та ресурси.
"Ми маємо справу з ревізіоністськими країнами, які хочуть нав'язати - під назвою сфер впливу - сфери примусу", - сказав президент.
Промова Макрона пролунала після завершення туру до В'єтнаму, Індонезії та Сінгапуру, який він використав, щоб представити Францію як надійну альтернативу для регіону, що знаходиться між Вашингтоном і Пекіном.
Макрон закликав лідерів на конференції "побудувати новий позитивний союз між Європою та Азією, заснований на спільних нормах та принципах".
"Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб разом з іншими забезпечити, щоб наші країни не були побічними жертвами дисбалансів, пов’язаних із вибором, зробленим наддержавами", - уточнив він.
Він також застеріг азійських лідерів від того, щоб вони не сприймали війну в Україні як віддалену проблему, яка не має до них жодного стосунку.
"Якщо врахувати, що Росії можна дозволити захопити частину території України без будь-яких обмежень, без будь-яких примусів, без будь-якої реакції світового порядку, то як би ви сформулювали те, що може статися на Тайвані?" - зазначив він.
Нагадаємо, що минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Вони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.
Варто відзначити, що нещодавно речник МЗС КНР Лінь Цзянь прокоментував можливе перемир'я між Україною та Росією. Він зазначив, що Пекін "підтримує всі зусилля, спрямовані на мир".
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