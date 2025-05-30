Новый альянс против диктата: Макрон призвал Европу и Азию объединиться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Заявление Макрона прозвучало на главной ежегодной конференции по вопросам обороны и безопасности в Азии "Шангри-Ла" в Сингапуре. Выступление состоялось на фоне того, что Россия не поддается дипломатическому давлению по прекращению огня в Украине, а столицы стран обеспокоены растущей настойчивостью Пекина на Тайване и в Южнокитайском море.

Макрон призвал международное сообщество объединиться перед лицом стран, которые стремятся захватить территории и ресурсы.

"Мы имеем дело с ревизионистскими странами, которые хотят навязать - под названием сфер влияния - сферы принуждения", - сказал президент.

Речь Макрона прозвучала после завершения тура во Вьетнам, Индонезию и Сингапур, который он использовал, чтобы представить Францию как надежную альтернативу для региона, находящегося между Вашингтоном и Пекином.

Макрон призвал лидеров на конференции "построить новый позитивный союз между Европой и Азией, основанный на общих нормах и принципах".

"Наша общая ответственность заключается в том, чтобы вместе с другими обеспечить, чтобы наши страны не были побочными жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами", - уточнил он.

Он также предостерег азиатских лидеров от того, чтобы они не воспринимали войну в Украине как отдаленную проблему, которая не имеет к ним никакого отношения.