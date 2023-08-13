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Новіцкі, Газоль і тренер-легенда поповнили Зал слави баскетболу

Фото: Дірк Новіцкі під час церемонії вшанування (twitter.com/50NuancesDeNBA)
Автор: Антон Федорців

Церемонія включення знакових імен баскетболу до Залу слави відбулася в Спрінгфілді, штат Массачусетс – батьківщині засновника гри Джеймса Нейсміта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Національна баскетбольна асоціація визначилася з новими членами галереї, що увіковічнює найкращі моменти гри та найбільш яскравих баскетболістів. Новачками Залу слави баскетболу цьогоріч стали понад десяток зірок.

До галереї, зокрема, потрапили видатні спортсмени недавнього минулого – чемпіон НБА-2011 з "Далласом" Дірк Новіцкі, дворазовий тріумфатор асоціації з "Лос-Анджелес Лейкерс" Пау Газоль і 4-разовий чемпіон із "Сан-Антоніо Сперз" Тоні Паркер. Приєднався до Залу слави і багаторічний менеджер "Сперз" Грегг Поповіч (чемпіон 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 рр.). Компанію йому склала легенда жіночої НБА Беккі Хеммон.

Окрім того, в "Спрінгфілдський клуб" потрапив культовий баскетболіст "Маямі Гіт" Двейн Вейд. Кольори флоридців він захищав на старті та завершенні кар'єри. У перший період із "Гіт" атакувальний оборонець здобув три чемпіонські персні. До нього приєдналися Джин Бесс, Гері Блер, Девід Хіксон, Джін Кіді, Джим Вальвано та жіноча збірна США зразка Олімпіади-1976.

Хто такий Дірк Новіцкі

Колишній німецький баскетболіст, спеціальний радник "Далласа". Дев'ятий номер драфту НБА-1998, обраний "Мілуокі Бакс" та відразу був обміняний в "Маверікс".

Усю кар'єру за океаном провів у складі техасців. Найцінніший гравець НБА (2007), чемпіон асоціації (2011). У складі збірної Німеччини здобув "бронзу" ЧС-2002 і срібну медаль Євробаскету-2005.

Рекорд результативності в НБА – 53 очки. Останній матч провів 10 квітня 2019 року, оформивши дабл-дабл проти "Сан-Антоніо" (20 очок, 10 підбирань).

До слова, раніше Леброн Джеймс змінив ігровий номер перед новим сезоном НБА.

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