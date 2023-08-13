Новицки, Газоль и тренер-легенда пополнили Зал славы баскетбола

Национальная баскетбольная ассоциация определилась с новыми членами галереи, увековечивающей лучшие моменты игры и наиболее ярких баскетболистов. Новичками Зала славы баскетбола в этом году стали более десятка звезд.

В галерею, в частности, попали выдающиеся спортсмены недавнего прошлого – чемпион НБА-2011 с "Далласом" Дирк Новицки, двукратный триумфатор ассоциации с "Лос-Анджелес Лейкерс" Пау Газоль и 4-кратный чемпион в рядах "Сан-Антонио Сперз" Тони Паркер. Присоединился к Залу славы и многолетний менеджер "Сперз" Грегг Попович (чемпион 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 гг.). Компанию ему составила легенда женской НБА Бекки Хэммон.

Кроме того, в "Спрингфилдский клуб" попал культовый баскетболист "Майами Хит" Дуэйн Уэйд. Цвета флоридцев он защищал на старте и завершении карьеры. В первый период с "Хит" атакующий защитник получил три чемпионских перстня. К нему присоединились Джин Бесс, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон, Джин Киди, Джим Вальвано и женская сборная США образца Олимпиады-1976.

Кто такой Дирк Новицки

Бывший немецкий баскетболист, специальный советник "Далласа". Девятый номер драфта НБА-1998, выбран "Милуоки Бакс" и сразу был обменен в "Маверикс".

Всю карьеру за океаном провел в составе техасцев. Самый ценный игрок НБА (2007), чемпион ассоциации (2011). В составе сборной Германии завоевал "бронзу" ЧМ-2002 и серебряную медаль Евробаскета-2005.

Рекорд результативности в НБА – 53 очка. Последний матч провел 10 апреля 2019 года, оформив дабл-дабл против "Сан-Антонио" (20 очков, 10 подборов).