Новітній винищувач США F-35A сертифікували для несення ядерних бомб

Ударний американський винищувач F-35A був офіційно сертифікований для перевезення термоядерної гравітаційної бомби B61-12.
Про це заявив представник Об'єднаного програмного офісу F-35 Расс Гомере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.
Він додав, що сертифікацію було отримано 12 жовтня, хоча союзникам по НАТО США обіцяли завершити цей процес до січня 2024 року.
Деякі F-35A тепер будуть здатні нести B61-12, офіційно оголосивши винищувач-невидимку літаком "подвійного призначення", який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.
"F-35A - це перший літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа (винищувач або бомбардувальник), що досягла цього статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 є кульмінацією понад 10 років інтенсивних зусиль усього атомного підприємства, до якого входять 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін", - сказав Гомере.
За його словами, це надає США і НАТО найважливіший потенціал, який підтримує зобов'язання Вашингтона щодо розширеного стримування раніше, ніж очікувалося.
Станом на 2023 рік близько 100 старих варіантів бомб B61 перебувають у союзників по НАТО в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині, які розділяють місію альянсу з нанесення ядерного удару.
Перші чотири країни планують стати експлуатантами F-35, а необхідність мати літак, здатний нести ядерну зброю, є ключовою причиною
приєднання Німеччини до цієї програми.
F-35A сертифікований для перевезення тільки нового варіанту B61-12, який замінить старі моделі. Сертифікація також не поширюється на споріднені варіанти літака-невидимки - F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою і F-35C, що запускається з авіаносця.
Літаки подвійного призначення слугують ще одним елементом стримування поряд із традиційною ядерною тріадою, що складається з бомбардувальників, підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування, і розглядаються європейськими країнами як ключовий елемент запобігання російській агресії.
Можливості ядерної зброї для об'єднаного ударного винищувача з'являються в критичний момент для НАТО на тлі війни в Україні та, зокрема, російського залякування ядерною зброєю.
Восени стало відомо, що Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13.
"Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників", - сказав помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб.
А нещодавно The Telegrap писало, що Сполучені Штати Америки планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років, оскільки загроза від Росії зростає.
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