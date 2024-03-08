Новейший истребитель США F-35A сертифицировали для несения ядерных бомб

Ударный американский истребитель F-35A был официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12.
Об этом заявил представитель Объединенного программного офиса F-35 Расс Гомере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense.
Он добавил, что сертификация была получена 12 октября, хотя союзникам по НАТО США обещали завершить этот процесс к январю 2024 года.
Некоторые F-35A теперь будут способны нести B61-12, официально объявив истребитель-невидимку самолетом "двойного назначения", который может нести как обычное, так и ядерное оружие.
"F-35A - это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов. Эта работа по ядерной сертификации F-35 является кульминацией более 10 лет интенсивных усилий всего атомного предприятия, в которое входят 16 различных государственных и отраслевых заинтересованных сторон", - сказал Гомер.
По его словам, это предоставляет США и НАТО важнейший потенциал, который поддерживает обязательства Вашингтона по расширенному сдерживанию раньше, чем ожидалось.
По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов бомб B61 находятся у союзников по НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, которые разделяют миссию альянса по нанесению ядерного удара.
Первые четыре страны планируют стать эксплуатантами F-35, а необходимость иметь самолет, способный нести ядерное оружие, является ключевой причиной
присоединения Германии к этой программе.
F-35A сертифицирован для перевозки только нового варианта B61-12, который заменит старые модели. Сертификация также не распространяется на родственные варианты самолета-невидимки - F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C, запускаемый с авианосца.
Самолеты двойного назначения служат еще одним элементом сдерживания наряду с традиционной ядерной триадой, состоящей из бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, и рассматриваются европейскими странами как ключевой элемент предотвращения российской агрессии.
Возможности ядерного оружия для объединенного ударного истребителя появляются в критический момент для НАТО на фоне войны в Украине и, в частности, российского запугивания ядерным оружием.
Осенью стало известно, что Соединенные Штаты будут разрабатывать современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61-13.
"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и при необходимости реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - сказал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.
А недавно The Telegrap писало, что Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку угроза со стороны России растет.
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