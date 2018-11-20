Новинский стал руководителем фракции "Оппоблок" в Раде

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Вилкул может стать замом Новинского

Народный депутат Вадим Новинский избран руководителем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили источники в партии.

Кроме того, по данным СМИ, Александр Вилкул будет заместителем Новинского, а не сопредседателем фракции "Оппоблока" в парламенте. Вместе с тем, по информации источников РБК-Украина, этот вопрос пока не решен.

Напомним, сегодня сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной раде. Сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул, объявил об исключении Бойко в связи с его участием в "Оппозиционной платформе".

Ранее РБК-Украина писало, что в "Оппоблоке", куда в 2014 году вошли преимущественно экс-члены "Партии регионов", существует несколько групп влияния: "промышленники", ориентируется на Рината Ахметова, Вадима Новинского и Бориса Колесникова; "газовики", которых связывают с экс-главой Администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным и бизнесменом Дмитрием Фирташем; и небольшая группа, которая ориентируется на Виктора Медведчука, доля которого в партии, по информации РБК-Украина, составляет около 12%.

Также сообщалось, что в "Оппоблоке" президентские амбиции имеют как минимум двое его лидеров - Юрий Бойко и Александр Вилкул. Как известно, "Оппозиционная платформа" выдвинула Бойко кандидатом в президенты.