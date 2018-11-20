ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Новинський став керівником фракції "Опоблок" у Раді

Новини » Політика    20.11.2018 - 14:27
Новинський став керівником фракції "Опоблок" у Раді
Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Вілкул може стати заступником Новинського

Народний депутат Вадим Новинський обраний керівником фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили джерела у партії.

Крім того, за даними ЗМІ, Олександр Вілкул буде заступником Новинського, а не співголовою фракції "Опоблоку" в парламенті. Разом з тим, за інформацією джерел РБК-Україна, це питання поки не вирішене.

Нагадаємо, сьогодні співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і нардепа Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній раді. Співголова "Опоблоку" Олександр Вілкул, оголосив про виключення Бойка в зв'язку з його участю в "Опозиційній платформі".

Раніше РБК-Україна писало, що в "Опоблоці", куди в 2014 році увійшли переважно екс-члени "Партії регіонів", існує кілька груп впливу: "промисловці", орієнтується на Ріната Ахметова, Вадима Новинського і Бориса Колесникова; "газовики", яких пов'язують з екс-главою Адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним і бізнесменом Дмитром Фірташем; і невелика група, яка орієнтується на Віктора Медведчука, частка якого в партії, за інформацією РБК-Україна, становить близько 12%.

Також повідомлялося, що в "Опоблоці" президентські амбіції мають як мінімум двоє його лідерів - Юрій Бойко та Олександр Вілкул. Як відомо, "Опозиційна платформа" висунула Бойка кандидатом в президенти.

ГПУ: слідство у справі Новинського практично завершене Розділити на трьох: як "Опоблок" і "За життя" готуються до виборів
Новини України Вадим НовинськийОппоблок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся