Новинський став керівником фракції "Опоблок" у Раді

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Вілкул може стати заступником Новинського

Народний депутат Вадим Новинський обраний керівником фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили джерела у партії.

Крім того, за даними ЗМІ, Олександр Вілкул буде заступником Новинського, а не співголовою фракції "Опоблоку" в парламенті. Разом з тим, за інформацією джерел РБК-Україна, це питання поки не вирішене.

Нагадаємо, сьогодні співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і нардепа Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній раді. Співголова "Опоблоку" Олександр Вілкул, оголосив про виключення Бойка в зв'язку з його участю в "Опозиційній платформі".

Раніше РБК-Україна писало, що в "Опоблоці", куди в 2014 році увійшли переважно екс-члени "Партії регіонів", існує кілька груп впливу: "промисловці", орієнтується на Ріната Ахметова, Вадима Новинського і Бориса Колесникова; "газовики", яких пов'язують з екс-главою Адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним і бізнесменом Дмитром Фірташем; і невелика група, яка орієнтується на Віктора Медведчука, частка якого в партії, за інформацією РБК-Україна, становить близько 12%.

Також повідомлялося, що в "Опоблоці" президентські амбіції мають як мінімум двоє його лідерів - Юрій Бойко та Олександр Вілкул. Як відомо, "Опозиційна платформа" висунула Бойка кандидатом в президенти.