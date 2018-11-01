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Новинский: я считаю себя украинцем, настоящим патриотом страны

Новости » Политика    01.11.2018 - 13:50
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский рассказал, насколько комфортно ему быть "чужим среди своих"

Народный депутат Вадим Новинский заявил, что считает себя украинцем, настоящим патриотом страны. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Может быть, я вышиванку не ношу, украинский гимн не пою в ПАСЕ, но я считаю себя большим патриотом. Большим, чем те, кто поет гимн. Потому что я считаю, что тот человек, который украл хотя бы одну копейку из бюджета, который занимается политической коррупцией в Верховной раде, не имеет права называть себя патриотом", - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько комфортно ему быть "чужим среди своих", политик уточнил, что выбор он свой сделал еще в 2014 году.

"В 2014 году для меня вообще не было сомнений. Сразу, как только произошли эти события в Крыму и Севастополе, я тут же сделал свои заявления по этому поводу", - сказал он.

Комментируя тему единого кандидата от оппозиции на выборах президента, Новинский отметил, что об этом можно будет говорить в ноябре-декабре этого года, после того, как съезд партии выдвинет единую кандидатуру.  Если же говорить о "Партии мира", которую он возглавляет, то это не партия, а общественное движение и в выборах президента она точно не будет принимать участия.

Относительно влияния на выбор кандидата Рината Ахметова, Новинский сообщил, что тот отошел от какого-либо участия в партии "Оппозиционный блок" еще в 2016 году, и с ним консультации в партии не ведутся.

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