Новинський: я вважаю себе українцем, справжнім патріотом країни

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський розповів, наскільки комфортно йому бути "чужим серед своїх"

Народний депутат Вадим Новинський заявив, що вважає себе українцем, справжнім патріотом країни. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Може бути, я не ношу вишиванку, український гімн не співаю в ПАРЄ, але я вважаю себе великим патріотом. Більшим, ніж ті, хто співає гімн. Тому що я вважаю, що той чоловік, який вкрав хоча б одну копійку з бюджету, який займається політичною корупцією у Верховній раді, не має права називати себе патріотом", - сказав він.

Відповідаючи на питання, наскільки комфортно йому бути "чужим серед своїх", політик уточнив, що свій вибір він зробив ще в 2014 році.

"В 2014 році для мене взагалі не було сумнівів. Відразу, як тільки відбулися ці події в Криму і Севастополі, я тут же зробив свої заяви з цього приводу", - сказав він.

Коментуючи тему єдиного кандидата від опозиції на виборах президента, Новинський зазначив, що про це можна буде говорити в листопаді-грудні цього року, після того, як з'їзд партії висунуть єдину кандидатуру. Якщо ж говорити про "Партію миру", яку він очолює, то це не партія, а громадський рух і у виборах президента він точно не буде приймати участі.

Щодо впливу на вибір кандидата Ріната Ахметова, Новинський повідомив, що той відійшов від будь-якої участі в партії "Опозиційний блок" ще в 2016 році, і з ним консультації в партії не ведуться.