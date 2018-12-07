Новинский считает, что Ефремов находится под стражей незаконно

Ефремов более 800 дней находится в камере
Председатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что бывший руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов находится под стражей незаконно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппозиционного блока".
По мнению Новинского, содержание под стражей Ефремова – это "результат беспредела, который творится в судебной системе".
"В понедельник Старобельский суд в 14-тый раз продлил на два месяца пребывание под стражей депутата нескольких созывов Александра Ефремова. Он уже более 800 дней находится в камере без какого-либо приговора суда", - отметил политик.
Новинский считает, что "нет ни одной причины, почему Александр Ефремов должен находится в камере".
"Но суд принимает решение, несмотря на все доводы адвокатов. Мы выступаем против этого, мы сделали обращения к посольствам европейских государств, чтобы они повлияли на власть", - сказал Новинский, высказав уверенность в том, что Ефремов незаконно находится под стражей.
Отметим, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме.
Ранее прокуратура завершила расследование по уголовному делу о государственной измене пяти сообщников Александра Ефремова.