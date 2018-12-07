Новинский считает, что Ефремов находится под стражей незаконно

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ефремов более 800 дней находится в камере

Председатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что бывший руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов находится под стражей незаконно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппозиционного блока".

По мнению Новинского, содержание под стражей Ефремова – это "результат беспредела, который творится в судебной системе".

"В понедельник Старобельский суд в 14-тый раз продлил на два месяца пребывание под стражей депутата нескольких созывов Александра Ефремова. Он уже более 800 дней находится в камере без какого-либо приговора суда", - отметил политик.

Новинский считает, что "нет ни одной причины, почему Александр Ефремов должен находится в камере".

"Но суд принимает решение, несмотря на все доводы адвокатов. Мы выступаем против этого, мы сделали обращения к посольствам европейских государств, чтобы они повлияли на власть", - сказал Новинский, высказав уверенность в том, что Ефремов незаконно находится под стражей.

Отметим, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме.

Ранее прокуратура завершила расследование по уголовному делу о государственной измене пяти сообщников Александра Ефремова.