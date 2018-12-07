Новинський вважає, що Єфремов перебуває під вартою незаконно

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна/Віталій Носач)

Єфремов понад 800 днів перебуває в камері

Голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський вважає, що колишній керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов перебуває під вартою незаконно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опозиційного блоку".

На думку Новинського, утримання під вартою Єфремова – це "результат беззаконня, яке твориться в судовій системі".

"У понеділок Старобільський суд у 14-тий раз продовжив на два місяці перебування під вартою депутата кількох скликань Олександра Єфремова. Він вже більше 800 днів перебуває у камері без будь-якого вироку суду", - зазначив політик.

Новинський вважає, що "немає жодної причини, чому Олександр Єфремов повинен знаходиться в камері".

"Але суд приймає рішення, незважаючи на всі доводи адвокатів. Ми виступаємо проти цього, ми зробили звернення до посольств європейських держав, щоб вони вплинули на владу", - сказав Новинський, висловивши впевненість у тому, що Єфремов незаконно перебуває під вартою.

Зазначимо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА, у пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також сепаратизм.

Раніше прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі про державну зраду п'яти спільників Олександра Єфремова.