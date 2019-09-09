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Новинский рассказал, как возродить кораблестроение в Украине

Новости » Политика    09.09.2019 - 10:23
Новинский рассказал, как возродить кораблестроение в Украине
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Государство должно обеспечить правила поддержки отрасли по примеру стран-лидеров, уверен Новинский

Для возрождения кораблестроения в Украине государство должно создать такие же правила поддержки отрасли, как действуют в странах мировых лидерах в этой области. Такое мнение в кулуарах парламента журналистам выразил народный депутат Вадим Новинский, передает РБК-Украина.

По его словам, сегодня в мире насчитывается пять стран-лидеров по кораблестроению.

"Для того, чтобы и в Украине кораблестроение было успешной отраслью, необходимо принять такие же законы и правила поддержки кораблестроения, как действуют в ведущих странах в этой области. Это Китай, Корея, Япония, Германия, Турция. Вот пятерка "чемпионов мира" по судостроению. Поэтому и в Украине на государственном уровне надо принять такие же законы в поддержку этой отрасли, как действуют в странах-лидерах", - считает Новинский.

Он также добавил, что во всех этих странах отрасль стала успешной благодаря специальным условиям от государства.

"Нигде в мире эта отрасль не является успешной без того, чтобы государство создавало для нее специальные правила игры. Возрождение кораблестроения в городе Николаеве возможно, я говорю об этом постоянно в течение последних десяти лет. Я верю, что судостроение в Украине возродится, но государство должно повернуться к нему лицом", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Новинский поприветствовал обмен пленными, проведенный 7 сентября между Украиной и Россией.

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