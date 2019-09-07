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Новинский поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Новости » Политика    07.09.2019 - 18:40
Новинский поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский заявил, что "с обмена начинается и процесс нормализации отношений между Украиной и РФ"

Народный депутат Вадим Новинский поприветствовал обмен пленными, проведенный сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Новинского в Facebook.

"Обмен пленными состоялся. Для десятков людей закончился настоящий кошмар тюрем и лагерей. Их семьи ещё долго будут праздновать этот день как важное событие в их жизни, как один из самых радостных дней. Ведь за процессом обмена стоят реальные человеческие судьбы, реальные люди, их переживания и страдания", - написал он.

Новинский также заявил, что "с обмена пленными начинается и процесс нормализации отношений между Украиной и Россией".

"Важную роль в этих процессах и в деле восстановления мира сыграла Православная церковь. Его Святейшество Патриарх Кирилл и Его Блаженство Митрополит Онуфрий приложили немало усилий для того, чтобы сегодняшний обмен стал реальностью, и потенциал Церкви этим не исчерпывается", - отметил он.

Новинский поздравил всех, кто сегодня обрел долгожданную свободу.

"Это очень важный, очень ощутимый шаг к настоящему миру, который - уверен - уже скоро придет и на землю Украины, а отношения между Украиной и Россией снова станут добрососедскими и братскими, такими, какими они были на протяжении нашей истории", - написал он.

Новинский поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Фото: facebook.com/novynskyi

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