ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новинський розповів, як відродити кораблебудування в Україні

Новини » Політика    09.09.2019 - 10:23
Новинський розповів, як відродити кораблебудування в Україні
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Держава повинна забезпечити правила підтримки галузі за прикладом країн-лідерів, впевнений Новинський

Для відродження кораблебудування в Україні держава має створити такі ж правила підтримки галузі, як діють у країнах світових лідерах у цій галузі. Таку думку в кулуарах парламенту журналістам висловив народний депутат Вадим Новинський, передає РБК-Україна.

За його словами, сьогодні в світі налічується п'ять країн-лідерів з кораблебудування.

"Для того, щоб і в Україні кораблебудування було успішної галуззю, необхідно прийняти такі ж закони і правила підтримки кораблебудування, як діють у провідних країнах у цій галузі. Це Китай, Корея, Японія, Німеччина, Туреччина. Ось п'ятірка "чемпіонів світу" по суднобудуванню. Тому і в Україні на державному рівні треба прийняти такі ж закони на підтримку цієї галузі, як діють в країнах-лідерах", - вважає Новинський.

Він також додав, що у всіх цих країнах галузь стала успішною завдяки спеціальним умовам від держави.

"Ніде в світі ця галузь не є успішною без того, щоб держава створювала для неї спеціальні правила гри. Відродження кораблебудування в місті Миколаєві можливо, я говорю про це постійно протягом останніх десяти років. Я вірю, що суднобудування в Україні відродиться, але держава повинна повернутися до нього обличчям", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, раніше Новинський привітав обмін полоненими, проведений 7 вересня між Україною і Росією.

Новинський привітав обмін полоненими між Україною і РФ Росія готується повернути Україні захоплені кораблі, - адвокат
Новини України Вадим Новинськийкорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся