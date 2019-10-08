Новинский раскритиковал инициативы повысить ренту за добычу железной руды

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

В случае повышения ренты налоговое давление на отрасль будет самым высоким в мире, отметил Новинский

Налоговое давление на горнорудную отрасль будет самым высоким в мире в случае повышения ренты за добычу железной руды. Такое мнение в комментарии журналистам высказал народный депутат Вадим Новинский.

"То, что сейчас хотят увеличить ренту на добычу железной руды, это является антиукраинской инициативой, которая направлена на то, чтобы поставить украинские горнодобывающие предприятия в неконкурентное положение с нашими основными конкурентами. Украинские компании конкурируют на европейском рынке в первую очередь с российскими компаниями", - отметил Новинский.

Он подчеркнул, что государство должно всячески способствовать развитию отечественной промышленности и спрашивать: "что необходимо сделать, чтобы вам помочь".

"А у нас государство, к сожалению, делает только то, что направлено против промышленности. Они ведут антипромышленную политику, прикрываясь тем, что якобы кто-то много зарабатывает. Если все проанализировать, то давление налоговой на горнорудную отрасль после всех этих увеличений будет самое высокое в мире", - заявил политик.

Новинский уверен, что государство должно в экономике исполнять роль дирижера, при этом, чтобы отечественная экономика развивалась.