ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новинский раскритиковал инициативы повысить ренту за добычу железной руды

Новости » Политика    08.10.2019 - 11:09
Новинский раскритиковал инициативы повысить ренту за добычу железной руды
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

В случае повышения ренты налоговое давление на отрасль будет самым высоким в мире, отметил Новинский

Налоговое давление на горнорудную отрасль будет самым высоким в мире в случае повышения ренты за добычу железной руды. Такое мнение в комментарии журналистам высказал народный депутат Вадим Новинский.

"То, что сейчас хотят увеличить ренту на добычу железной руды, это является антиукраинской инициативой, которая направлена на то, чтобы поставить украинские горнодобывающие предприятия в неконкурентное положение с нашими основными конкурентами. Украинские компании конкурируют на европейском рынке в первую очередь с российскими компаниями", - отметил Новинский.

Он подчеркнул, что государство должно всячески способствовать развитию отечественной промышленности и спрашивать: "что необходимо сделать, чтобы вам помочь".

"А у нас государство, к сожалению, делает только то, что направлено против промышленности. Они ведут антипромышленную политику, прикрываясь тем, что якобы кто-то много зарабатывает. Если все проанализировать, то давление налоговой на горнорудную отрасль после всех этих увеличений будет самое высокое в мире", - заявил политик.

Новинский уверен, что государство должно в экономике исполнять роль дирижера, при этом, чтобы отечественная экономика развивалась.

Гетманцев заверил, что услышал замечания бизнеса к законопроекту №1210 Новинский назвал ключевые условия для привлечения инвестиций в экономику
Новости Украины Вадим Новинскийжелезная рудаНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь