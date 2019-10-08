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Новинський розкритикував ініціативи підвищити ренту за видобуток залізної руди

Новини » Політика    08.10.2019 - 11:09
Новинський розкритикував ініціативи підвищити ренту за видобуток залізної руди
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

У разі підвищення ренти податковий тиск на галузь буде найвищим у світі, зазначив Новинський

Податковий тиск на гірничорудну галузь буде найвищим у світі в разі підвищення ренти за видобуток залізної руди. Таку думку в коментарі журналістам висловив народний депутат Вадим Новинський.

"Те, що зараз хочуть збільшити ренту на видобуток залізної руди, це є антиукраїнською ініціативою, яка спрямована на те, щоб поставити українські гірничодобувні підприємства в неконкурентне становище з нашими основними конкурентами. Українські компанії конкурують на європейському ринку в першу чергу з російськими компаніями", - зазначив Новинський.

Він підкреслив, що держава повинна всіляко сприяти розвитку вітчизняної промисловості і запитувати: "що необхідно зробити, щоб вам допомогти".

"А в нас держава, на жаль, робить тільки те, що спрямоване проти промисловості. Вони ведуть антипромислову політику, прикриваючись тим, що нібито хтось багато заробляє. Якщо все проаналізувати, то тиск податкової на гірничорудну галузь після всіх цих збільшень буде найвищий в світі", - заявив політик.

Новинський упевнений, що держава повинна в економіці виконувати роль диригента, при цьому, щоб вітчизняна економіка розвивалася.

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Новини України Вадим Новинськийжелезная рудаПодатки
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