Новинский прокомментировал закон об импичменте президента

Народный депутат Вадим Новинский воздержался от голосования за законопроект об "Об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента". По мнению парламентария, документ принят с грубым нарушением процедуры, сообщается на его странице в Facebook.

За президентский законопроект №1012 проголосовали 245 народных депутатов.

По словам Новинского, Украине нужен закон об импичменте президента, поскольку такое право парламента предусмотрено Конституцией.

"Считаю, что в парламентско-президентской республике такое право должно быть обеспечено законом. Процедура импичмента должна быть прозрачной, также, должен быть принят закон о временных следственных комиссиях, регламентирующий работу ВСК, которая будет заниматься расследованием деятельности президента", - сказал Новинский.

В то же время он отметил, что голосование за законопроект №1012 прошло в спешке, в результате чего процедура принятия закона об импичменте президента была грубо нарушена, что может иметь последствия в будущем, вплоть до отмены закона.

"Депутаты неоднократно призывали партию большинства не торопиться и пройти голосование в законный способ. Но в итоге закон об импичменте был принят с грубым нарушением регламента ВРУ. И в итоге в первом чтении документ поддержали 337 народных депутатов, как раз практически то количество голосов, которые нужны для объявления импичмента президенту. А во втором чтении за законопроект голосовали только в "Слуге народа", все остальные фракции и внефракционные депутаты отказались поддержать такую процедуру, это будет иметь последствия в будущем", - считает Новинский.

Стоит отметить, что законопроект №1012 предусматривает, что Верховная Рада может отстранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава (226 голосов), а решение об импичменте президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР (338 голосов).

Предполагается, что в случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед президентом.