Новинский прокомментировал ситуацию вокруг роспуска ЦИК

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

"Оппоблок" намерен изучить причины такого решения

Народный депутат Вадим Новинский прокомментировал ситуацию вокруг возможного роспуска Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Центральная избирательная комиссия была избрана в соответствии с законом. Срок ее полномочий пока не истек. Надо понимать, на основании каких претензий к этому органу было принято такое решение (решение комитета, - ред.)", - сказал Новинский.

По его словам, фракция "Оппозиционного блока" примет решение о соответствующем голосовании после изучения ситуации.

"Но я считаю, что Центральная избирательная комиссия была с натяжкой, можно сказать, избрана законно Верховной радой Украины… ЦИК работает, выполняет свои функции. Выборы Верховной рады и президента были проведены на достойном уровне. Надо посмотреть на претензии к Центральной избирательной комиссии у тех членов комитета, которые голосовали за поддержку этого постановления", - отметил нардеп.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава ЦИК.